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Son dakika: Sınırda donarak ölmüşlerdi... Acil çağrı! BM harekete geçti

03.02.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri karşısında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) harekete geçti. BMMYK'den, Yunan sınır birliklerinin Türkiye sınırına geri ittiği 19 düzensiz göçmenin donarak ölmesi ilişkin, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz." açıklaması yapıldı. BM, söz konusu yaşanan kan donduran olaylarla ilgili acil soruşturma çağrısı yaptı.

Son dakika: Sınırda donarak ölmüşlerdi... Acil çağrı! BM harekete geçti

Yunanistan tarafından itilen 19 düzensiz göçmenin donarak ölmesinin yankıları sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan sınırında kıyafetleri alınarak geri itilen düzensiz göçmenlerin donarak ölümüne ilişkin acil soruşturma çağrısı yaptı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 7 cesedin daha bulunmasıyla dünden bu yana donarak ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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"YÜREK PARÇALAYICI"

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA'ya yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "yürek parçalayıcı" olarak niteledi.

Sözcü Mantoo, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Mantoo, Yunanistan'da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, "Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz." dedi.

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HABERLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak ölmesinden dehşete düştüklerinin altını çizmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

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Yunanistan
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