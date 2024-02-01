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  4. Son dakika | Son bir ayda 420 organize suç çetesi çökertildi

Son dakika | Son bir ayda 420 organize suç çetesi çökertildi

01.02.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Son bir ayda, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen ’Kafes’ operasyonlarında 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.

Son dakika | Son bir ayda 420 organize suç çetesi çökertildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen ’Kafes’ Operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesi çökertildi." dedi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE yönelik düzenlenen “KAFES” Operasyonları kapsamında;
11’i Uluslararası,
14’ü Ulusal,
56’sı Bölgesel ve
339’u Yerel olmak üzere toplam

420 Organize Suç Çetesi çökertildi.

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Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz.

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420 Organize Suç Çetesi içerisinde;
6’sı Uluslararası,
2’si Ulusal,
13’ü Bölgesel ve
121’i Yerel olmak üzere

142’si Nitelikli Silahlı Organize Suç Çetesi.

Suç Örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında,
420Organize Suç Çetesinin;
270’i Organize Suç,
128’i Narkotik suç ve
22’si ise Siber Suç çetesi.

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“Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz”.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polisimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ????????

Ülkemizin huzur ve güvenliği için Organize Suç Örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz!

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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