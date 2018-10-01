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Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da narkotik polisi tarafından aralarında sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı birçok kişiye operasyon düzenlendi. Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün de aralarında bulunduğu fenomenler polisteki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Evinde uyuşturucu madde bulunan Pucca'dan da kan örneği alınacağı öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik Polisi, sosyal medya üzeriden uyuşturucuyu özendirdiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması bir süre önce çalışma başlattı.

pucca

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre, araştırmaların arından düzenlenen operasyonda; ‘Pucca’ mahlasıyla tanınan Pınar Karagöz, ‘Şam’ mahlasıyla tanınan rapçi Şamil Kürşat Oymak, ‘Burry Soprano’ mahlasıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu ve youtuber Ali Muhsin Atam’ın da aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

PUCCA’NIN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’ın adreslerinde uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Söz konusu isimlerin tutuksuz yargılanacakları bildirildi.

PUCCA’DAN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Evlerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirilen ‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’tan da kan örneği alınacağı öğrenildi.

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Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
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Sabah Sabah o kadar sansasyonel haber yapıyorlar gündemi değiştirmek için
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