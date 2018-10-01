Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik Polisi, sosyal medya üzeriden uyuşturucuyu özendirdiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması bir süre önce çalışma başlattı.
Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre, araştırmaların arından düzenlenen operasyonda; ‘Pucca’ mahlasıyla tanınan Pınar Karagöz, ‘Şam’ mahlasıyla tanınan rapçi Şamil Kürşat Oymak, ‘Burry Soprano’ mahlasıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu ve youtuber Ali Muhsin Atam’ın da aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.
‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’ın adreslerinde uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Söz konusu isimlerin tutuksuz yargılanacakları bildirildi.
PUCCA’DAN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK
Evlerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirilen ‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’tan da kan örneği alınacağı öğrenildi.
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