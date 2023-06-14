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Son dakika: Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...

14.06.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Stoltenberg, "İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi." dedi. Öte yandan İletişim Başkanlığın'dan İsveç'le ilgili yeni bir açıklama geldi.

Son dakika: Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Türkiye ile yapılan görüşmelerde...

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesine ilişkin şunları kaydetmişti: "Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; Eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım. Bunları bize Stoltenberg ifade ederken, tam o esnada maalesef yine İsveç'te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. Daha sonra bizim İbrahim Bey o görüntüleri de muhatabına gönderdi, 'Stoltenberg ile şu anda Cumhurbaşkanı'mız görüşme yapıyor fakat teröristler yine İsveç'te gösteriler yapıyor' dedi. Bunun neresinden tutacağız, neresinden ele alacağız ki Vilnius'ta 'Tamam, hakikaten siz bu işi yoluna koydunuz ve bu teröristlere caddelerde gösteri yapma imkanı vermediniz. Dolayısıyla biz de iyi niyetle buna yaklaşalım' diyelim. Şimdi biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız. Kaldı ki bu anayasa işi değil, yasa işi de değil. Bu ne işi? Kolluk kuvvetleri ne işe yarar? Kolluk kuvvetlerinin yapması gereken iş, işte bunların önünü kesmektir.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN İSVEÇ AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Toplantıda, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, Üçlü Muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizmanın önemini vurgulamışlar ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır." ifadelerine yer verdi.

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NATO Jens Stoltenberg

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