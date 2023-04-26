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  4. Son dakika: Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Son dakika: Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

26.04.2023 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkeden tahliye edilen ve karayoluyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirilen 167 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul'a getirildi.

Son dakika: Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Son dakika haberi: Sudan'da çatışmalar nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. İstanbul-Hartum seferlerinin güvenlik nedeniyle durdurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla, Türk vatandaşlarının önce karayoluyla Etiyopya'ya sonra buradan da uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlandı.

THY'YE AİT UÇAK İSTANBUL'A İNDİ

Hartum'da bir otelde toplanan Türk vatandaşları otobüslerle Etiyopya'ya getirildi. Oradan da Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları(THY)'na ait Boeing 777 tipi uçak İstanbul'dan havalandı. Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen 167 kişiyi alan THY uçağı, TK3423 sefer sayılı uçuşla 01.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.(DHA)

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