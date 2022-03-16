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  4. Son dakika: Sultanbeyli'de korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

Son dakika: Sultanbeyli'de korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

16.03.2022 06:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sultanbeyli'de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak manevra yapan TIR'a çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Son dakika: Sultanbeyli'de korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 1'i ağı, 3 yaralı

Son dakika: Feci kaza 02.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan IR'ı son anda fark etti. Yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dönüş yapan TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Tuna Caddesi'nde araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultanbeyli
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