Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında

Amerikan AP haber ajansı, süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’deki kötü haberi dünyaya duyurdu.
Polise dayandırılan haberde, çoğu madenci en az 40 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.
Tayfunun neden olduğu toprak kaymasının, ülkenin kuzeyindeki Itogon kasabasında yer alan bir altın madeninde çalışan işçileri vurduğu belirtilirken, en az 7 cesedin de toprak altından çıkartıldığı vurgulandı.
Filipinler’de özellikle dün etkili olarak Çin'e doğru hareketlenen tayfunda, en 50 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
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