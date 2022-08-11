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Son dakika: Suriye ile diplomatik temas olacak mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

11.08.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Suriye arasında diplomatik temas iddialarına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ile doğrudan temasımız yok" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Suriye ile diplomatik temas olacak mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında temas iddialarına da açıklık getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacağını açıkladı.

İki ülkenin de belge ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz" dedi.

SURİYE İLE DİPLOMATİK TEMAS İDDİALARINA YANIT

Basın toplantısında bir gazetecinin, Türkiye'de bazı gazetelerin 'Beşşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek' iddialarını hatırlaması üzerine Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmelerinin faydalı olacağını söylemişti. Daha sonra kesinti oldu, şimdi tekrar başladı. Bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da ayaküstü diğer bakanlarla sohbet ederken Suriyeli bakanla da ayaküstü bir sohbetim oldu.

Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz. Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur"

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye

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