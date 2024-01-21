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  4. SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! 7 terörist öldürüldü

SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! 7 terörist öldürüldü

21.01.2024 13:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! 7 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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