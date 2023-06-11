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SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e roketli saldırı

11.06.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce 5 roket atıldı. Roketler boş araziye düşerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SON DAKİKA | Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e roketli saldırı

Son dakika haberine göre Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Roketler boş araziye düşerken, bölgede önlemlerin artırıldığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, atılan roketler Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Roketler, boş araziye isabet etti yaralanan olmadı.

İHA-DHA

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