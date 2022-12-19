HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Tayland donanmasına ait savaş gemisi battı! Kayıp askerler var

Son dakika: Tayland donanmasına ait savaş gemisi battı! Kayıp askerler var

19.12.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. Gelen ilk bilgilere göre batan gemide bulunan 75 asker kurtarıldı, kayıp 31 asker ise aranıyor.

Son dakika: Tayland donanmasına ait savaş gemisi battı! Kayıp askerler var

Son dakika: Tayland Körfezi'nde Tayland Donanması'na ait bir Savaş Gemisi battı. Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31'inin hala suda olduğunu açıkladı.

KAYIP DENİZCİLER İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Kayıp denizciler için zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı açıklandı.

Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken,güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyor.

Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atom bombalı tehdit: Gerekirse kullanırızAtom bombalı tehdit: Gerekirse kullanırız
Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desinArtık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin
Müzisyene konser sonrası saldırı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyorMüzisyene konser sonrası saldırı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Anahtar Kelimeler:
Tayland savaş gemisi son dakika

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Elon Musk ile sohbet etti

İmamoğlu görevden alınabilir mi? Bakan Soylu açıkladı

İmamoğlu görevden alınabilir mi? Bakan Soylu açıkladı

Büyücüye 520 bin TL kaptırdı!

Büyücüye 520 bin TL kaptırdı!

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.