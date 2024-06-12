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  4. SON DAKİKA | TEM'de feci kaza! İki kamyon çarpıştı, trafik kilitlendi

SON DAKİKA | TEM'de feci kaza! İki kamyon çarpıştı, trafik kilitlendi

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12.06.2024 12:40
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Son dakika haberi: Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberine göre kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İp yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kamyon şoförü araçta sıkıştı.

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Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Tem otoyolu son dakika
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