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  4. Son dakika | Terör örgütüne MİT'ten bir darbe daha! Sözde yönetici Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

Son dakika | Terör örgütüne MİT'ten bir darbe daha! Sözde yönetici Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

27.12.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MİT'ten Irak'ta bir nokta operasyon daha geldi. Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Terör örgütüne MİT'ten bir darbe daha! Sözde yönetici Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Terör örgütünün hain saldırılarına karşılık verilmeye devam ediyor! Terör örgütüne son darbe Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de indirildi.

ASKERİ ÜSLERE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

(AA)

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