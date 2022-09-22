SON DAKİKA | Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye iade edilecek? Bakan Soylu'dan açıklama

Son dakika: Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine de başlandığını açıklamıştı.

ÖZER NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Nisan 2021'de yurt dışına kaçan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Özer'in iadesiyle ilgili Bakan Soylu, "Muhataplarımızla durumu değerlendiriyoruz. Oranın da bir işleyişi var. Zannediyorum önümüzdeki mahkeme sonrasında iade edileceğini düşünüyoruz" dedi.

40 BİN 562 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Fatih Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor.



