SON DAKİKA | Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer ne zaman Türkiye'ye iade edilecek? Bakan Soylu'dan açıklama

Son dakika: Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine de başlandığını açıklamıştı.
Nisan 2021'de yurt dışına kaçan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Özer'in iadesiyle ilgili Bakan Soylu, "Muhataplarımızla durumu değerlendiriyoruz. Oranın da bir işleyişi var. Zannediyorum önümüzdeki mahkeme sonrasında iade edileceğini düşünüyoruz" dedi.
Fatih Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor.
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