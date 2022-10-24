Son Dakika: Truss'ın istifasından sonra İngiltere'de yeni başbakan belli oldu! Serveti dudak uçuklattı... Tarihe geçen İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak kimdir?

Son dakika haberine göre İngiltere'de bir süredir devam eden siyasi krizde düğüm çözülmüş oldu. Başbakanlık koltuğunda oturan Liz Truss'ın istifasının ardından yerine kimin geçeceği tüm dünyada merak edilmişti. Çok sayıda kişinin ismi geçerken özellikle bir kişi öne çıkıyordu. İngiltere'de beklentiler gerçekleşti ve yeni Başbakan Rishi Sunak oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Özellikle eski Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekilmesi Sunak'ın önünü açtı. Muhafazakar Parti'de iki adayın çekilmesiyle Sunak yeni başbakan oldu. Johnson, konuyla ilgili açıklamasında "Doğru zaman olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Johnson, 2024 seçimleri için adaylık sinyali de vermişti.

Öte yandan Sunak'ın en yakın rakibi olan Penny Mordaunt da milletvekillerinden yeterli desteği toplayamayınca adaylıktan çekildi. Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu. Mordaunt da gerekli desteği bulamadığı için yarıştan çekildiğinden Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin başbakanı ilan edildi.

Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ! SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini Hint asıllı Rishi Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçti. Adaylık sürecinde, ülkenin ve partinin birliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Sunak, liderliğiyle bunu başarabileceğini savunuyor.

Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini alacak Sunak'ın önünde çözüm bekleyen öncelikli konular arasında ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyon, hayat pahalılığı, artan enerji fiyatları ve toplu grevler geliyor.

Yeni Başbakanı Rishi Sunak ve Akshata Murty, Sunday Times zenginler listesinde 730 milyon sterlinlik servetle İngiltere'deki en zengin 222. kişi olarak seçilmişti.

RISHI SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak İngiltere'nin eski Maliye Bakanı'ydı. Dönemin Maliye Bakanı olan Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiği duyurmuştu.

Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu.

Anne Usha Sunak, Afrika'nın doğusundaki Kenya'da, baba Yashvir Sunak ise Tanzanya'da dünyaya geldi.

İngiltere'nin en eski ve seçkin özel okullarından Winchester Kolejinde eğitim gören Sunak, burada ilk Hint kökenli okul temsilcisi oldu ve okul gazetesinin editörlüğünü yaptı.

Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesindeki Lincoln College'da felsefe, siyaset ve ekonomi alanlarında eğitim gördü.

Rishi Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı olan müstakbel eşi Akshata Murthy'le tanıştığı ABD'deki Stanford Üniversitesinde MBA (işletme yüksek lisansı) eğitimini tamamladı. Sunak, buradaki eğitiminin ardından yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalışmaya başladı.

Siyasi hayatı ilk kez 2015'te Yorkshire bölgesindeki Richmond'dan Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başlayan Sunak, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını destekleyen siyasilerin başında yer aldı.

Eski İngiltere başbakanlarından Theresa May hükümeti döneminde Bakan Yardımcılığı yapan Sunak, May'in görevini bırakmasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için Boris Johnson'ı desteklediğini açıkladı.

Sunak, 2019'da parti lideri ve aynı zamanda ülkenin başbakanı olan Johnson'ın hükümeti döneminde Temmuz 2019-Şubat 2020'de Hazine Baş Müsteşarı olarak görev aldı.

Bu görevinin ardından, Kovid-19 salgını ülkeye yayılmadan yaklaşık 1 ay önce 13 Şubat 2020'de Maliye Bakanı olarak atanan Sunak, 18 aylık karantina sürecinde işletmeleri ayakta tutabilmek için milyarlarca sterlin değerinde destek paketlerini hızla uygulamaya koydu. Sunak, bu çalışmalarıyla salgın döneminde halktan büyük övgü topladı.

Ancak Sunak'ın popülaritesi, salgın sırasında Başbakanlıkta düzenlenen ve Kovid-19 tedbirlerin ihlal edildiği partilere katılmasıyla polis tarafından para cezasına çarptırılması ve milyarder eşinin İngiltere'de vergi ödemediğinin gündeme gelmesinin ardından ciddi zarar gördü.

LIZ TRUSS'IN İSTİFASI

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.

