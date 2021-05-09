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Son Dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

09.05.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucunda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.


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