Son Dakika | Türk Kızılay Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamadığını açıkladı

Son dakika haberine göre, Türk Kızılay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması, "Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz" diye devam etti.
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