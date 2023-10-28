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  4. Son Dakika | Türk Kızılay Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamadığını açıkladı

Son Dakika | Türk Kızılay Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamadığını açıkladı

28.10.2023 01:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze’de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika | Türk Kızılay Gazze'de görevli ekiple iletişim kurulamadığını açıkladı

Son dakika haberine göre, Türk Kızılay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması, "Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz" diye devam etti.

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Kızılay Gazze

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