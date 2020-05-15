HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 19:03 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten 48 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 55'e yükseldi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 146 bin 457, can kaybı 4055 oldu.

Son 24 saatte 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 106 bin 133 oldu.

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:
Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözleri infial yaratmıştı! RTÜK Başkanı açıkladıSevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözleri infial yaratmıştı! RTÜK Başkanı açıkladı
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme

En Çok Okunan Haberler

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Kendisine 'ayı' diyenlere yanıtı incecik pozları oldu! 25 kilo verdi! İşte sırrı

Kendisine 'ayı' diyenlere yanıtı incecik pozları oldu! 25 kilo verdi! İşte sırrı

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya sert tepki

Vatandaşlar için çöl tozları uyarısı!

Vatandaşlar için çöl tozları uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

Orhan Acar kimdir?

Orhan Acar kimdir?

Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Fatih Portakal'dan kaçak yapı iddialarına ilişkin açıklama

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bugün bakanlıktan geldiler...

RTÜK Başkanı açıkladı! Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözleri infial yaratmıştı

Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki sözleri infial yaratmıştı! RTÜK Başkanı açıkladı

Gaziantep'te cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde koronavirüs çıktı

Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde koronavirüs çıktı

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Dua ve salavat açıklaması tepki çekmişti! Bülent Arınç'tan bir açıklama daha

Dua ve salavat açıklaması tepki çekmişti! Bülent Arınç'tan bir açıklama daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.