Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi

5 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız."

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0mMKkUoncL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020



