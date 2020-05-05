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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 19:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi

5 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız."


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