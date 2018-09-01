Son dakika! Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mülteciler için yardım programına yaptığı katkıyı durduracağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararın 500 binden fazla Filistinli çocuğu etkileyeceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklaması büyük hayalkırıklığı yaratmıştır. Kurulduğu tarihten bu yana eğitim ve sağlıktan istihdama kadar uzanan geniş bir yelpazede Filistinli mültecilerin en temel ihtiyaçlarının karşılanması işlevini üstlenen UNRWA uluslararası toplumun mazlum halklarla dayanışmasının önemli sembollerinden biri haline gelmiştir. Bugün UNRWA okullarında 500 binden fazla Filistinli çocuk eğitim görmekte ve bir milyona yakın Filistinli UNRWA’nın acil gıda yardımlarına muhtaç durumda hayatlarını sürdürmektedir.

ABD’nin aldığı karar, beş milyonun üzerindeki Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu karar aynı zamanda Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm bulunması vizyonuna; bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir.