Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.

NAVTEX ilanında şöyle denildi:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20

EGE DENİZİ