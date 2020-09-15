Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

T\u00fcrkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilan\u0131nda, Ege adalar\u0131n\u0131n Lozan anla\u015fmas\u0131na ayk\u0131r\u0131 olarak silahland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\nNAVTEX ilan\u0131nda \u015f\u00f6yle denildi:\nSEYH\u0130DDA DEN\u0130ZC\u0130LERE B\u0130LD\u0130R\u0130 NUMARASI : 1149\/20\nEGE DEN\u0130Z\u0130\n\n\n\n\n\nLA08-206\/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI \u0130LE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARI\u015e ANTLA\u015eMASI \u0130LE BEL\u0130RLENEN GAYR\u0130 ASKER\u0130 STAT\u00dcS\u00dc \u0130HLAL ED\u0130LM\u0130\u015eT\u0130R.\n\n\n\n\n\n\nBU B\u0130LD\u0130R\u0130 16 EYL 20 SAAT 0001Z\u2019DA Y\u00dcR\u00dcRL\u00dcKTEN KALDIRILACAKTIR.\n\n\n