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Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye, Sakız Adası'nın Lozan Barış Antlaşması ihlal edilerek silahlandırıldığını belirten yeni bir NAVTEX yayınladı.

Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı

Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.

NAVTEX ilanında şöyle denildi:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ

      1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.
    1. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z’DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.
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