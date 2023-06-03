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Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! Sinan Oğan, İlham Aliyev, Stoltenberg ve Neçirvan Barzani...

03.06.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nde liderler kendi aralarında da görüşmeler yaptı. Sinan Oğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin bir arada olduğu fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! Sinan Oğan, İlham Aliyev, Stoltenberg ve Neçirvan Barzani...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı. Törende 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri hazır bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN KARE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törene katılan liderler de birbirleriyle görüşmeler yaptı. Sinan Oğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Sinan Oğan

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