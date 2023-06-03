Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! Sinan Oğan, İlham Aliyev, Stoltenberg ve Neçirvan Barzani...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı. Törende 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri hazır bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN KARE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törene katılan liderler de birbirleriyle görüşmeler yaptı. Sinan Oğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

