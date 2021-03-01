Son Dakika: Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Son dakika gelen habere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.55'te Beştepe'de toplandı.

Koronavirüsle mücadelede 81 ili ilgilendiren kararlar, bugünkü toplantıda alınacak.

Saat 15.55'te başlayan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca brifing verecek ve koronavirüs sürecindeki son durum hakkında bilgilendirme yapacak. Bakan Koca ayrıca, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları da toplantıda bildirecek. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre kararlar alınacak.

Kritik toplantıda alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.



