Son Dakika: Kafe ve restoranlar açılacak mı, yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısında belli olacak

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde yeni dönem başlıyor. 81 ili ilgilendiren kararlar, bugünkü kabine toplantısında alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca brifing verecek ve koronavirüs sürecindeki son durum hakkında bilgilendirme yapacak. Bakan Koca ayrıca, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları da toplantıda bildirecek. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre kararlar alınacak. Kritik toplantıdan çıkan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Türkiye'nin merakla beklediği toplantının en önemli gündem maddesi şüphesiz ki kademeli normalleşme sürecinde alınacak kararlar. Kritik toplantıda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili kararların alınması bekleniyor. Ayrıca hafta içi ve hafta sonu yasaklarının gevşetilmesi ya da saatlerinin değişmesi de gündemde. En önemli konularda biri de kafe, lokanta ve restoran gibi işletmelerin durumu. Öte yandan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı için hafta içi uygulanan kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılması görüşülecek.