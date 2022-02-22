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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'in Donetsk ve Lugansk kararı sonrası ilk açıklama: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

22.02.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı sonrası ilk açıklama geldi. Basın toplantısı kararı alan ancak sonradan iptal eden Zelenskiy'nin ne söyleyeceği merakla bekleniyordu. Sosyal medyadan halka sesleniş konuşması yapan Ukrayna lideri "Rusya'nın kararı Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir" diye konuştu.

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'in Donetsk ve Lugansk kararı sonrası ilk açıklama: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gerilimin her an tırmanmaya devam ettiği bölgede, Ukrayna liderinin ne söyleyeceği merakla bekleniyordu. Tüm dünyanın beklediği açıklama sosyal medya üzerinden geldi.
Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçıların yönetimlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka sesleniş gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: ZELENSKİ: SORUMLULUK RUSYA'YA AİTTİR

Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenskiy, "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir" diye konuştu.

Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

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Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi için acil çağrı yaptıklarını belirtti.

"KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ"

Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.

Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenskiy, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış" dedi.

Zelenskiy, ülkesinin siyasi-diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

zelesnkiy

PUTİN DONETSK VE LUGANSK'I TANIMA KARARI ALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

BIDEN'DAN TELEFON TRAFİĞİ

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Macron ve Scholz ile Ukrayna sınırında Rusya’nın devam eden gerilimi tırmandırması hakkında görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Liderler Başkan Putin’in Ukrayna’nın sözde DNR (Donetsk) ve LNR (Luhansk) bölgelerini ‘bağımsız’ olarak tanıma kararını şiddetle kınadılar. Sonraki adımlarda yanıtlarını nasıl koordine etmeye devam edeceklerini görüştüler” denildi.

BİDEN ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Biden’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Zelenskiy görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit etmek için görüştü” denildi.
Biden’ın, Putin’in kararını şiddetle kınadığı belirtilirken, ayrıca Zelenskiy’i, yaptırım uygulama planı da dahil olmak üzere ABD’nin yanıtı konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI MILLEY UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donestk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ve buralara asker sevk etme talimatı üzerine Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Valery Zaluzhny ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki komutanın bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Butler, "Askeri liderler, Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamına ilişkin görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği bir kez daha teyit etti. Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır ve Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verdi.

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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