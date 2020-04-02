HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatıyla Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin erişim yollarının bakanlık yol ağına alındığını ve çalışmaların hızla başlatılacağını bildirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak bir video paylaşıldı.

Paylaşımda yer alan görüntülerdeki personel, hastanenin tamamlanmasının yeni nesil ’koronavirüs’ ile mücadelede büyük bir öneme sahip olduğunu ve hastaneyi milletin hizmetine açmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ediyor.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Bugün Dünya Otizm Farkındalık GünüBugün Dünya Otizm Farkındalık Günü
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

Fotoğraflar az önce geldi! 'Pes' dedirten görüntü

Fotoğraflar az önce geldi! 'Pes' dedirten görüntü

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

İşte 6 aylık vergi ertelemesiyle ilgili detaylar

'Sanırım sonucum pozitif...'

'Sanırım sonucum pozitif...'

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

1 Nisan için komik şaka mesajları

1 Nisan için komik şaka mesajları

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Diğer Haberler
Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ile otizme dikkat çekiliyor! Otizm nedir?

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü

Çin koronavirüsü yendi mi? Aşısı bulundu mu? Pekin Büyükelçisi'nden flaş açıklamalar

Çin koronavirüsü yendi mi? Büyükelçi'den önemli açıklama

İstanbul'da iki özel laboratuvara koronavirüs soruşturması

İstanbul'da iki özel laboratuvara koronavirüs soruşturması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

Erdoğan'dan İspanya ve İtalya Başbakanlarına mektup

Koronavirüs salgınında iyileşen vakaların sayısı! (Hangi ülkede kaç kişi iyileşti?)

Hangi ülkede kaç kişi iyileşti? Çarpıcı tablo

İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.