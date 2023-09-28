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SON DAKİKA | Ülke genelinde Sis Operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 370 gözaltı

28.09.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde ‘Sis Operasyonu' düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Ülke genelinde Sis Operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 370 gözaltı

Son dakika: Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı ülke genelinde ‘Sis Operasyonu’ düzenlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı 'Sis Operasyonu' düzenlendi. Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 672 yere baskın yapıldı, 370 şahıs gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında:
33 milyon 918 bin 650 adet boş makaron, 6 milyon 878 bin 93 adet doldurulmuş makaron, 78 bin 610 paket sigara, 8 bin 620 kg tütün mamulü, 10 bin 811 adet puro, 18 bin 96 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

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"HİÇBİR SUÇLU SİS PERDESİ ARKASINA SAKLANAMAYACAK"

370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz."

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