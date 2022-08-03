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Son dakika: Vaka sayılarında korkutan artış! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

03.08.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı. Ülke genelinde 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 157 kişi ise yaşamını yitirdi. Öte yandan vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Vaka sayılarında korkutan artış! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarında yaşanan büyük artış ise dikkatlerden kaçmadı.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

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VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Buna göre, 18-24 Temmuz'da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 265 bin 962 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 150 milyon 892 bin 690 doza ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs
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