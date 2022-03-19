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Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! Artık trafiğe çıkabilecekler

19.03.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkabileceklerini duyurdu.

Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! Artık trafiğe çıkabilecekler

Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletler ile ilgili yeni karar geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)


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