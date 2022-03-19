Son dakika: Vali Yerlikaya saat verdi! Artık trafiğe çıkabilecekler

Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletler ile ilgili yeni karar geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

Kıymetli İstanbullular;



20 Mart Pazar günü (YARIN)

⏰10.00’dan itibaren



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin????????



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗️



Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MWtKPzwtic — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022



