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  4. Son dakika: Van'da yıldırım felaketi! Çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

Son dakika: Van'da yıldırım felaketi! Çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

26.06.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Van'da yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaralandı, 63 koyun ise telef oldu. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Van'da yıldırım felaketi! Çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

Son dakika haberi... Van’ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

63 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Sadık Armutçu isimli çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgede olan başka bir çobanın haber vermesi sonucu olay yerine giden mahalle halkı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra jandarma ve ambulansa haber ettiler.

Olayın yaşandığı bölge yoldan uzak olduğu için yaralı çobanı mahalle halkı kendi imkanları ile ambulansa ulaştırdı. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (İHA)

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