Son dakika: Vuhan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Etimesgut Havaalanı'na indi

Yolcular ambulanslar ile tedbir amaçlı hastanelere sevk edilecek ve olası bir koronavirüs riskine karşı 2 hafta müşade altında tutulacak.

42 yolcu Ankara'ya indi! İşte ilk görüntüler

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.

Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülecek.

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak.

Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.

Uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak.

Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçak dün saat 12.05'te Çin'in Vuhan kentine hareket etmişti. Uçakla, Çin'e tıbbi yardım malzemesi de taşınmıştı.

Ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı, gece saatlerinde Çin'in Vuhan kentine ulaşmıştı. Planlama kapsamında tahliye edilecek vatandaşlar, uzman ekiplerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uçağa alınmış ve uçak, dönüş için sabah saatlerinde Çin'den Türkiye'ye hareket etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda "“Koca Yusuf Operasyonu” başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına indi." ifadelerini kullandı.

Pekin Büyükleçisi Abdülkadir Emin Önen, Vuhan'dan gelecek yolcular için açıklama yaptı. İşte o ifadeler:

Geçtiğimiz haftanın başı Çin yeni yılıydı ve bu nedenle çok seyahat yapıldı. Vaka sayısının hızlı şekilde artmasının en önemli sebebi bu. Her birisi için tek tek ayrı izin aldık. Bazı vatandaşlarımızı 240 km mesafeden aldık. Vatandaşlarımızın hiçbirisinde bu virüsle alakalı bir durum yok. Giderken uçağımız boş gitmedi, Çin'e tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Vatandaşlarımızı elbette ki orada bırakamazdık.

"Çin'de zaten virüsün görülmediği bir eyalet kalmadı. Ama yine Çin makamlarının yaptığı açıklamaya göre çok hızlı vaka sayısı artıyordu. Kontrol altına alınmaya başlandığı söylendi. Vatandaşlarımızda bu vakayla ilgili bir dönüş olmadı. Çinli yetkililer olayı şeffaf götürüyorlar. Özellikle uzmanları, özellikle sağlık bakanlıkları ve diğer bu konuyla uğraşan birimleri paylaşıyorlar."