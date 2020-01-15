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  4. Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Mahkemenin kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin kaldırılması kararı, Anayasa Mahkemesi'nden Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne
gönderildi. Mahkeme, Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin kararı bozdu.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Mahkemenin kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, bu sabah Resmi Gazete'de
yayımlanmıştı. Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN GEREKÇELİ KARAR İÇİN TIKLAYIN

WIKIPEDIA NEDEN KAPATILMIŞTI?

Wikipedia'ya 2017 yılında, 'Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar' nedeniyle erişim engellenmişti.

Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulaması getirilmişti.

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Wikipedia Erişim Yasağı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Angara'nın bağları büklüm büklüm yolları nezaman sarhoş oldunda kaldıramıyon kolları...
Ben hâlâ giremiyorum.
Açılmıyor ama hala
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