SON DAKİKA: Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın balkon konuşması başladı! Tüm gözler orada...

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, kısa süre önce yaptığı açıklamada kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. YSK Başkanı Yener'in aktardığı bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı belirtildi.

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Cumhur İttifakı üyeleri Devlet Bahçeli, Mustafa Destici, Zekeriya Yapıcıoğlu, Fatih Erbakan ve Önder Aksakal'ın yanı sıra 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı olan, yüzde 5'in üzerinde oy alan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan da Beştepe'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Biz severiz. Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam, 320 bin kişi şu anda burada. Yoldakileri söylemiyorum.

Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Bu yolda beraber yürüdük. Gece gündüz demeden yürüdük. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. Türkiye Yüzyılını beraber inşaya devam ediyoruz. İkinci tur sorun yaşanmadan tamamlandı. Gayrı resmi seçim sonuçlarına göre milletimiz cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

'HER VATANDAŞIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Gerek 14 Mayıs'ta, gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun, sandık başına giderek iradesine sahip çıkan, demokrasimizin gücünü ispatlayan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin en sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelini, parti temsilcilerini, sandık görevlilerini ve diğer herkesi tebrik ediyorum. Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye Yüzyılından yana kullanmıştır.

Biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleriyle, onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Şimdi buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakara milli hayallerimiz etrafında birleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil, tüm kalbimizle yapıyoruz. Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor.

'40 TANE KİRALIK VEKİL VERDİ'

Ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı? 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü? 129'a. Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. 146'dan 129'a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimi ile haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. Ve yutmadı 17 vekil düşmüş durumda.

Ne diyordu? 'Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız bana oy verin' diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Milletim iyi biliyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Adaletin hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu dışarı çıkaramazsın. Bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır. Bu değiştirilemez.

'BUGÜN TÜRKİYE YÜZYILININ MÜJDESİNİ VERME GÜNÜDÜR'

Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Bugün rahmetli Özal'ın son nefesine kadar peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin gerçeğe dönüşmesinin başlama günüdür. Bugün davalarına aşkla bağlı tüm adamlarının mücadelelerin gayesine ulaşma günüdür. Bugün bizim ülkemize kazandırdığımız eserlerin üzerine Türkiye Yüzyılının müjdesini verme günüdür. Bunu sizlerle yaptık. Bugün hem kendi vatandaşlarımızın, hem de kendi geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür.

'TÜRKİYE'NİN SON 10 YILDA ÖNÜNE KURULAN TUZAKLAR BUGÜNÜ ENGELLEMEK İÇİNDİ'

Körfez'den İngiltere'ye, Rusya'ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler. Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynana tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler işte bugünü engellemek içindi. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Kardeşlerim işte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz. Oynanan kirli oyunları gördünüz. Buna rağmen hamdolsun başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Bu millet mayasının ne kadar sağlam, basiretinin ne kadar güçlü olduğunu, yaşadığı her badirede tekrar ispatlamıştır.

Seçimler bittiğine göre tüm vaktimizi hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, insanlarımızı hayata bağlamak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Elimiz hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecek. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor değil.



