HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama! "CHP bunun hesabını 'bay bay Kemal'e soracaktır"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama! "CHP bunun hesabını 'bay bay Kemal'e soracaktır"

28.05.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde sandıklar kapandıktan sonra kesin olmayan sonuçlara göre yarışı önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde halka hitap ederken "Bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi. Konuşmasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "CHP bunun hesabını 'bay bay Kemal'e soracaktır" diye konuştu. Erdoğan ayrıca 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere dair de mesaj verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama! "CHP bunun hesabını 'bay bay Kemal'e soracaktır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkların kapanmasının ardından ilk açıklamasını Kısıklı'daki konutunun önünden yaptı. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptığı konuşmasında Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca dünya liderlerinin kendisini arayıp tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

1

"2 BAYRAM ARASINDA BİZE DEMOKRASİ BAYRAMI YAŞATTINIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. 2 bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

2

"Kadınlarımızı, gençlerimizi, AK Parti davasına gönül veren herkesi tebrik ediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

"21 yıl layık olduğumuz gibi sizlere layık olacağız. Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik.

"BURADAN TÜRKİYE'YE HESAP YAPIYORUM"

"Bugünkü seçim aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi.

"Buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. 'Hesap uzmanıyım' diyordu ya! 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146'ydı. 2023'te CHP 169 vekil çıkardı. Toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Şimdi 129'a düştü CHP. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunun hesabını 'Bay bay bay Kemal'e soracaktır.

"KAZANAN SADECE TÜRKİYE'DİR"

"14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Şimdi 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık, beraberce açtık.

YEREL SEÇİM MESAJI

"Önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. Şu anda emniyetten Kısıklı meydanında ne kadar vatandaşım var? Rakam 55 bin.

"Seçimler geçer gider. Asıl olan, ülkemizin hedeflerinden sapmamasıdır. Seçim sonuçları göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

"DÜNYA LİDERLERİ ARAYIP 'GEREKİRSE İLAN EDİN GELELİM' DİYOR"

"Dünya liderleri arayıp diyorlar ki 'Gerekirse ilan edin, hemen şimdi de geliriz.' Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz.

"Yerine getirmeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize bağlı kalacağız. Şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sandıklar kapandıktan sonra AK Parti'den ilk açıklama!Sandıklar kapandıktan sonra AK Parti'den ilk açıklama!
Seçim günü hava durumu nasıl?Seçim günü hava durumu nasıl?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan yarını işaret etti: 'Cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

Sandıkların yüzde 95'ten fazlası açıldı! İşte son durum

Sandıkların yüzde 95'ten fazlası açıldı! İşte son durum

İşte resmi olmayan rakamlara göre İstanbul sonucu!

İşte resmi olmayan rakamlara göre İstanbul sonucu!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.