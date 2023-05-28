Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama! "CHP bunun hesabını 'bay bay Kemal'e soracaktır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkların kapanmasının ardından ilk açıklamasını Kısıklı'daki konutunun önünden yaptı. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptığı konuşmasında Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca dünya liderlerinin kendisini arayıp tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

"2 BAYRAM ARASINDA BİZE DEMOKRASİ BAYRAMI YAŞATTINIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. 2 bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

"Kadınlarımızı, gençlerimizi, AK Parti davasına gönül veren herkesi tebrik ediyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

"21 yıl layık olduğumuz gibi sizlere layık olacağız. Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik.

"BURADAN TÜRKİYE'YE HESAP YAPIYORUM"

"Bugünkü seçim aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi.

"Buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. 'Hesap uzmanıyım' diyordu ya! 2018'de CHP'nin vekil sayısı 146'ydı. 2023'te CHP 169 vekil çıkardı. Toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Şimdi 129'a düştü CHP. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunun hesabını 'Bay bay bay Kemal'e soracaktır.

"KAZANAN SADECE TÜRKİYE'DİR"

"14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Şimdi 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık, beraberce açtık.

YEREL SEÇİM MESAJI

"Önümüzde 2024 var. 2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. Şu anda emniyetten Kısıklı meydanında ne kadar vatandaşım var? Rakam 55 bin.

"Seçimler geçer gider. Asıl olan, ülkemizin hedeflerinden sapmamasıdır. Seçim sonuçları göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

"DÜNYA LİDERLERİ ARAYIP 'GEREKİRSE İLAN EDİN GELELİM' DİYOR"

"Dünya liderleri arayıp diyorlar ki 'Gerekirse ilan edin, hemen şimdi de geliriz.' Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz.

"Yerine getirmeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize bağlı kalacağız. Şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz, balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz.



