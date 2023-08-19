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Son dakika: 2023 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

19.08.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca öğrenci ve ailelerinin beklediği haber geldi. 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YÖK Başkanı Erol Özvar ve ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan ilk açıklama geldi. İşte sonuçlar...

Son dakika: 2023 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

Son dakika haberi: 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

YÖK BAŞKANI'NDAN İLK MESAJ

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

YKSF

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin merakla beklediği 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu belirterek, "Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da yaptığı yazılı açıklamada, 2023-YKS yerleştirme sürecinin tamamlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır."

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız...

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