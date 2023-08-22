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  4. SON DAKİKA | Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazada yeni detay! Nedeni ortaya çıktı: Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

SON DAKİKA | Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazada yeni detay! Nedeni ortaya çıktı: Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

22.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Kazanın, otobüsün şoförü Adem Tatlısu'nun (63) kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli tıpta otopsisi yapılan Tatlısu, bugün memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazada yeni detay! Nedeni ortaya çıktı: Otobüs şoförü kalp krizi geçirmiş

Feci kaza, önceki gece, Sivas- Yozgat kara yolunda, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a giden Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal ile eşi Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri sonrası, çeşitli kentlerde toprağa verildi.

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KAZANIN NEDENİ KALP KRİZİ ÇIKTI

Kazanın otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun hareket halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Yapılan ön otopside Tatlısu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kaza yapan otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarında da şoförün aniden elini kalbine doğru götürdükten sonra direksiyon başında baygınlık geçirdiğinin görüldüğü bildirildi. Soruşturma dosyasına eklenen görüntülerin aile yakınlarına izletildiği ifade edildi.

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3 çocuk babası olan otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun 2005 yılında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden işçi kadrosundan emekli olduğu, o tarihten bu yana da kentteki firmalarda otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildi. Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Adem Tatlısu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çukurbelen köyüne getirdi. Burada öğle namazının ardından kılınan ve yakınları ile köylülerin katıldığı cenaze namazı sonrası Tatlısu son yolculuğuna uğurlandı.

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Öte yandan, aynı kazada hayatını kaybeden yolculardan İlker Akdağ da (35), Sivas kent merkezinde Hacı Bektaş Cemevi'ndeki cenaze programının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(DHA)

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