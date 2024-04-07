SON DAKİKA | YSK'dan yeni kararlar! Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek

Son dakika haberine göre YSK, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler ile ilgili itirazları değerlendirip yeni kararlar aldı. YSK, Şanlıurfa Siverek ve Halfeti'de seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdı. YSK ayrıca, CHP'nin Nevşehir Ürgüp'te İl Seçim Kurulu tarafından alınan seçimin yenilenmesi kararına yönelik itirazı kabul etti. Ürgüp'te de seçimler yenilenmeyecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre; Siverek'te AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy aldı. Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İnceleme sonrası kurul, Siverek'te seçimin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararı kaldırarak seçimlerin Siverek'te yenilenmeyeceğini açıkladı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de AK Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Mehmet Karayılan'ın oyların yüzde 39,45'ini alarak kazandığı seçime itiraz etti. İtiraz sonrası Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararın da kaldırıldığını açıkladı.

Öte yandan YSK, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimin yenilenmemesini kararlaştırdı. İlçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı ise Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





