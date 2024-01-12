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  4. SON DAKİKA | Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu! Somali cumhurbaşkanının oğlu ifadeye getirildi

SON DAKİKA | Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu! Somali cumhurbaşkanının oğlu ifadeye getirildi

12.01.2024 17:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ara celseye getirilerek ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırılan sanık Mohamud'un serbest bırakılmasına karar verildi. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmişti.

SON DAKİKA | Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu! Somali cumhurbaşkanının oğlu ifadeye getirildi

Son dakika haberine göre İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde yakalamalı olan sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, Türkiye'ye geldiği ve bugün duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi.

Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı.

Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

DHA

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