Son Dakika: Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmenin adımlarını açıkladı. İllere göre karar verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin detaylarını ve hangi illerde başlanacağını söyledi.

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda 8'inci ve 12'nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır koronavirüste düşük riskli (mavi) iller oldu. Bu okullarda yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde yapılacak.

ORTA RİSKLİ İLLER

Koronavirüs vaka sayıları bakımından Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Bu illerde de yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde yapılacak.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM

İstanbul ve İzmir yüksek riskli, Ankara orta riskli kategoride yer aldı.

Planlanan takvime göre İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitim 8'inci ve 12'nci sınıflar hariç uzaktan devam edecek. Ankara'da ise yüz yüze eğitim tüm sınıf kademelerinde açılacak.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde, genel uygulamanın dışında, sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak.

