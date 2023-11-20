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  4. SON DAKİKA | Zonguldak Ereğli'de 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Sel felaketi kenti vurdu, Zonguldak Valiliği açıkladı: 21-22 Kasım için tatil ve idari izin kararı

SON DAKİKA | Zonguldak Ereğli'de 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Sel felaketi kenti vurdu, Zonguldak Valiliği açıkladı: 21-22 Kasım için tatil ve idari izin kararı

20.11.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Zonguldak Ereğli'de 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Selin vurduğu kentte şimdi herkes bu sorunun yanıtını alıyor. Etkisini artıran ve bugün de gün boyu devam eden sağanak yağış sele neden olmuş, fırtına nedeniyle kuru yük gemisi batmıştı. 12 personelden 1’inin cansız bedenine ulaşılırken, sel sularına kapılan otomobildeki biri kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gözler Zonguldak Valiliği'nin açıklamasında çevrilirken, 21-22 Kasım için tatil ve idari izin kararı geldi.

SON DAKİKA | Zonguldak Ereğli'de 21 Kasım Salı yarın okullar tatil mi? Sel felaketi kenti vurdu, Zonguldak Valiliği açıkladı: 21-22 Kasım için tatil ve idari izin kararı

Son dakika haberi: Zonguldak Ereğli'de öğrenciler, veliler ve kamuda çalışanlar gelebilecek tatil ve izin haberine kilitlendi. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle su taşkınları yaşanmış, etkili olan fırtına nedeniyle kuru yük gemisi batmıştı. Ereğli'de batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin personelinin bulunması için çalışmalar başlatırken, kayıp 12 personelden 1'inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaşıldı. Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkinde ise sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişi hayatını kaydetti. Kenti vuran sel felaketi sonrası gözler Zonguldak Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilirken, 21-22 Kasım için tatil ve idari izin kararı geldi.

SON DAKİKA | ZONGULDAK VALİLİĞİ DUYURDU: EREĞLİ'DE OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtına ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir. Karadeniz Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.

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BATAN GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Temryuk Limanından aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa’ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795 personel ile devam ediyor" dedi.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca, batan geminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan son görüntülerine yer verdi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

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OTOMOBİL SELE KAPILDI: 3 ÖLÜ

Olay Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkinde meydana geldi. Sağanak sonrası sel sularına kapılan araçtan camı kırarak kendini dışarı atan ve tutunduğu ağaçta hayatta kalmayı başaran İlyas Coşkun 6 saatlik çalışmanın ardından jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki hipotermi tedavisinin ardından kendine gelen Coşkun’un araçta yalnız olmadığını belirtmesi üzerine ekipler yeniden harekete geçti.

Yaraşlıyörük Deresi'nde çalışma başlatan jandarma ekipleri söz konusu aracın yerini tespit etti.

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Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince Selahattin Coşkun, Dursun Esen ve Murat Tosun’un cenazelerine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

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Zonguldak Ereğli okul tatil son dakika
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