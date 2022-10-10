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SON DEPREMLER 10 EKİM 2022: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 10 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

10.10.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamasının ayrıntıları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında son depremler listesini araştırıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 10 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 10 EKİM 2022: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 10 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili sın dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 10 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 10 EKİM 2022 PAZARTESİ

2022.10.10 05:19:02 38.8565 27.6385 6.0 -.- 2.6 -.- YENIOSMANIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2022.10.10 04:54:31 38.8802 27.6818 12.6 -.- 1.4 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.10.10 04:28:56 40.7367 42.7825 17.6 -.- 1.8 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.10 03:24:37 38.6742 43.1545 26.3 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.10.10 03:08:06 38.9282 43.5732 11.8 -.- 1.2 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2022.10.10 02:55:53 38.7332 43.4605 5.5 -.- 2.6 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.10.10 01:33:48 41.4197 25.9377 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.10 00:16:49 34.4513 25.7337 14.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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