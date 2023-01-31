SON DEPREMLER 31 Ocak 2023! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan son dakika açıklaması!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sarsıntıların yaşanması ile birlikte 'Az önce deprem mi oldu, deprem nerede kaç şiddetinde?' sorularının yanıtını merak ediyorlar. Depremlerin merkez üsleri ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi - AFAD resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. İşte, 31 Ocak 2023 Salı AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (31 OCAK 2023 SALI)

2023.01.31 06:13:42 37.8762 27.3252 9.2 -.- 1.4 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel

2023.01.31 06:06:18 39.3800 26.2538 6.5 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 06:04:07 39.3685 26.2443 6.1 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 06:03:34 39.3805 26.2355 2.6 -.- 0.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 05:55:03 39.3730 26.2533 7.2 -.- 3.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 05:42:47 38.9493 26.1108 12.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 05:21:45 39.3722 26.2383 7.1 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 05:20:27 38.9493 26.1022 10.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 05:13:53 37.1218 28.4633 12.2 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.31 04:58:09 37.1393 28.2757 13.5 -.- 1.5 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel

2023.01.31 04:57:14 37.1783 28.1623 19.6 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA) İlksel

2023.01.31 04:51:22 39.3710 26.2482 8.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 04:43:35 38.5532 39.1903 2.3 -.- 1.3 -.- BALLICA-(ELAZIG) İlksel

2023.01.31 04:35:23 37.3623 30.9738 137.9 -.- 2.3 -.- GUMU-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2023.01.31 04:32:47 39.4675 25.9163 5.4 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 04:22:05 37.8177 27.0100 4.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 04:16:24 38.5197 39.1313 11.4 -.- 1.4 -.- BADEMPINARI-(ELAZIG) İlksel

2023.01.31 04:02:22 39.8668 37.8852 2.1 -.- 2.1 -.- TEPEKOY-ZARA (SIVAS) İlksel

2023.01.31 04:01:37 40.5688 27.4072 11.0 -.- 1.2 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2023.01.31 04:00:08 38.5860 44.8692 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.01.31 03:59:27 39.4713 25.8997 7.4 -.- 2.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 03:57:36 40.7645 31.5055 3.7 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2023.01.31 03:52:19 39.4287 32.6893 5.0 -.- 1.6 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) İlksel

2023.01.31 03:41:48 35.6373 28.4902 22.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.31 03:34:21 39.3675 26.2297 3.9 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 03:30:18 39.3535 26.2190 5.3 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 03:29:43 39.3722 26.2363 5.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 03:20:22 39.3575 26.2428 13.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 03:11:00 38.6052 44.9035 5.0 -.- 2.3 -.- IRAN İlksel

2023.01.31 03:08:15 39.7682 43.0285 11.7 -.- 1.2 -.- TELLISIRT-(AGRI) İlksel

2023.01.31 03:05:24 36.8680 32.6275 2.1 -.- 2.3 -.- BOLAY-TASKENT (KONYA) İlksel

2023.01.31 02:49:29 39.9023 41.9708 6.4 -.- 2.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2023.01.31 02:32:29 39.3695 26.2363 5.4 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 02:27:31 37.8912 26.8568 8.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 01:20:35 39.3758 26.2367 5.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 01:20:03 39.3710 26.2435 9.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.31 00:57:01 39.7040 43.0185 6.9 -.- 1.9 -.- SUCATAGI-(AGRI) İlksel

2023.01.31 00:56:41 39.7140 42.9005 14.9 -.- 1.7 -.- BADILLI-(AGRI) İlksel

2023.01.31 00:18:55 38.3927 24.3005 8.2 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel

2023.01.31 00:12:19 40.3537 27.7477 12.4 -.- 1.9 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.01.31 00:00:39 39.3650 26.2315 10.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



