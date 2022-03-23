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Son depremler bugün Kandilli: 23 Mart Nazilli'de deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

23.03.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi haftanın üçüncü gününde bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muğla, Erzincan, Ankara, Elazığ, Konya ve Aydın gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. Bu kapsamda 23 Mart Nazzilli'de deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi 23 Mart Çarşamba son depremler listesi...

Son depremler bugün Kandilli: 23 Mart Nazilli'de deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

23 Mart Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muğla, Erzincan, Ankara, Elazığ, Konya ve Aydın gibi illerimizde sarsıntı meydana geldi. 23 Mart Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internette araştırılıyor. 23 Mart 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

21 Mart Pazartesi deprem mi oldu?

SON DEPREMLER MART 2022

2022.03.23 08:53:17 38.0090 28.4155 4.7 -.- 3.7 3.8 BEKIRLER-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2022.03.23 08:37:42 37.8820 26.8787 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.23 07:29:52 38.9587 26.0673 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.23 06:28:29 37.0887 28.3973 7.7 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.23 04:47:39 39.6762 39.8895 56.3 -.- 1.8 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2022.03.23 04:44:35 35.2058 25.2777 13.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.23 04:31:51 37.0763 28.3830 6.0 -.- 2.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.23 03:43:40 40.8375 28.1718 13.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.03.23 03:41:56 37.6503 31.5445 5.3 -.- 1.5 -.- USTUNLER-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2022.03.23 03:24:48 35.7990 24.4140 22.7 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.23 01:47:28 38.3948 39.0672 10.3 -.- 1.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.03.23 00:42:08 40.1242 31.6765 7.9 -.- 1.7 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.03.23 00:34:18 39.9073 39.5115 1.2 -.- 2.6 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.03.23 00:29:31 40.2348 31.8532 5.9 -.- 1.9 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

SON DEPREMLER AFAD

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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