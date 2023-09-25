SON DEPREMLER LİSTESİ 25 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. 25 Eylül 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi anbbean güncelleniyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ (25 EYLÜL 2023)

2023.09.25 05:14:32 38.3435 37.8217 1.6 -.- 1.3 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.25 05:08:13 38.5677 38.0608 7.7 -.- 1.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.09.25 05:00:10 38.4508 37.4947 7.1 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.25 04:44:14 38.0678 36.8083 5.2 -.- 1.9 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 03:47:58 39.5985 26.2393 10.5 -.- 2.6 -.- TASBOGAZ-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.09.25 03:33:47 37.9710 27.9323 8.4 -.- 0.8 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) İlksel

2023.09.25 03:28:28 38.5308 37.3545 6.7 -.- 1.1 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.25 03:20:34 42.6233 43.3648 5.0 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel

2023.09.25 03:19:43 36.2867 36.1603 6.7 -.- 2.0 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel

2023.09.25 03:07:16 36.3113 36.0833 5.7 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.09.25 02:46:20 38.3600 37.2785 4.8 -.- 1.7 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 02:45:48 38.4080 38.9738 12.7 -.- 1.3 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.09.25 02:22:06 37.9297 36.4115 5.1 -.- 1.1 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 02:18:05 37.0420 28.2623 3.9 -.- 0.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.25 02:06:24 38.0023 36.3608 18.5 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 01:59:04 38.3937 37.4208 3.7 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 01:53:30 38.0677 32.6082 4.1 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.09.25 01:52:04 39.9078 41.5468 5.4 -.- 1.8 -.- CICEKLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2023.09.25 01:49:49 38.3927 37.4683 4.7 -.- 2.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 01:35:40 37.7593 36.5940 11.9 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 01:34:01 37.4547 36.8163 7.5 -.- 1.8 -.- HOPURLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 01:27:02 38.2765 36.6528 9.2 -.- 1.1 -.- BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.25 01:23:14 36.9252 27.5818 1.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.25 00:42:14 38.0207 37.7473 1.5 -.- 1.4 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.09.25 00:17:35 36.3955 36.1895 11.4 -.- 1.3 -.- UZUNALIC-(HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



