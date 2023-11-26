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SON DEPREMLER LİSTESİ 26 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

26.11.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 26 Kasım 2023 Pazar günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "26 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Kasım 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 26 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 26 Kasım 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 26 Kasım 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 26 Kasım 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (26 KASIM 2023)

2023.11.26 08:40:11 38.8720 37.3938 5.0 -.- 1.3 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.26 08:24:19 37.7623 37.6385 5.0 -.- 2.3 -.- ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.26 07:47:46 38.3000 37.1920 13.9 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.26 07:22:51 38.1153 36.9777 5.0 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.26 07:02:07 36.9600 36.6210 18.9 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.26 06:50:44 39.5155 40.9815 5.0 -.- 2.2 -.- CIRISLI-CAT (ERZURUM) İlksel
2023.11.26 06:48:20 36.0618 36.0838 5.3 -.- 1.7 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.11.26 06:36:54 38.6978 43.1718 5.0 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.11.26 05:55:18 36.5993 29.0378 22.3 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.26 05:43:17 38.1928 37.3213 10.3 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.26 05:27:00 38.5263 43.0283 1.5 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2023.11.26 05:23:47 38.1560 38.5472 5.2 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.26 05:19:44 38.0060 36.2170 5.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.26 05:03:33 40.3337 34.3927 7.6 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.11.26 05:01:47 38.0748 38.3520 5.4 -.- 2.1 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.26 03:42:29 38.6285 37.1393 10.0 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.26 03:05:28 37.1157 36.8482 7.3 -.- 1.9 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.26 02:27:09 38.2253 37.4178 8.7 -.- 1.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.26 02:24:44 35.2825 26.1117 2.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.26 02:20:12 37.9400 36.2898 4.9 -.- 3.0 3.1 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.26 02:12:35 38.1510 38.1518 10.3 -.- 1.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.26 01:56:08 38.3627 37.0635 10.2 -.- 1.2 -.- ALEMDAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.26 01:48:46 39.3805 28.2863 12.4 -.- 1.7 -.- ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.26 01:47:43 38.2500 37.2368 8.0 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.26 01:26:26 40.1275 31.7115 9.1 -.- 2.4 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2023.11.26 01:26:01 37.9583 27.1353 8.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.26 00:41:34 38.3093 38.2905 5.4 -.- 1.5 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.26 00:01:43 38.0318 36.3650 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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