SON DEPREMLER LİSTESİ 27 TEMMUZ 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 27 Temmuz 2023 Perşembe günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE)

2023.07.27 06:18:42 37.5148 35.9125 2.6 -.- 1.8 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 06:04:07 37.6567 35.8427 5.0 -.- 2.1 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 05:46:21 37.6853 35.8000 5.0 -.- 1.6 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 04:13:56 38.9887 29.8993 3.6 -.- 2.0 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.07.27 04:12:44 37.5568 35.8012 18.5 -.- 1.0 -.- ANDIL-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 04:00:26 37.6503 35.8243 3.3 -.- 1.8 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 03:57:59 37.6948 35.7978 4.7 -.- 1.5 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel

2023.07.27 03:50:48 37.6438 35.8370 8.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 03:49:05 37.6383 35.7818 13.1 -.- 1.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 03:45:35 37.1692 35.8830 6.9 -.- 1.6 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 03:33:12 39.6265 25.4235 6.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.07.27 03:16:18 37.5930 35.9022 15.4 -.- 1.1 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 02:35:45 37.0875 28.0802 7.8 -.- 1.9 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel

2023.07.27 02:29:52 37.6525 35.7955 5.1 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 02:26:32 37.6405 35.8250 1.4 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 02:24:02 37.6520 35.8777 5.0 -.- 2.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 02:21:24 37.6407 35.7608 1.1 -.- 1.2 -.- KARANEBILI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 02:10:40 37.6492 35.8060 4.9 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 01:57:23 38.1482 36.6372 6.9 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.27 01:36:53 37.9283 36.2683 12.6 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.27 01:28:25 37.9230 35.2430 6.1 -.- 1.9 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2023.07.27 01:27:09 37.6462 35.8450 8.7 -.- 1.9 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.07.27 01:09:59 38.2272 38.4182 21.5 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.07.27 00:19:47 37.9608 36.2838 13.7 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



