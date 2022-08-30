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SON DEPREMLER LİSTESİ 30 AĞUSTOS 2022: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

30.08.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi anbean gerçekleşen sarsıntılara ilişkin güncel bilgilere son depremler listesinde yer veriyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki bugün deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte 30 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması...

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 AĞUSTOS 2022: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş yaşadıkları bölgede deprem meydana gelip gelmediğini Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden öğreniyor. Peki Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte 30 Ağustos 2022 Salı gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.08.30 06:22:51 35.8187 29.8012 10.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.30 06:07:20 37.0498 36.0987 9.7 -.- 1.2 -.- TUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2022.08.30 05:59:33 34.3818 23.7483 81.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.30 05:49:42 38.9937 41.4845 11.4 -.- 1.4 -.- DILIMLI-(MUS) İlksel
2022.08.30 05:44:33 35.8365 29.9098 5.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.30 05:43:07 40.1927 35.2822 5.3 -.- 1.3 -.- BUYUKTORAMAN-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel
2022.08.30 04:42:27 38.4292 39.2903 3.9 -.- 1.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.08.30 04:40:44 38.8375 26.9483 5.3 -.- 1.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.30 04:08:15 38.3882 42.8622 5.4 -.- 1.6 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel
2022.08.30 03:16:56 38.3213 30.4852 24.0 -.- 1.2 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.30 02:49:31 39.3783 40.6478 3.2 -.- 2.3 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.08.30 02:32:27 37.6302 35.5515 8.7 -.- 0.9 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.08.30 02:28:46 38.4682 43.3060 5.0 -.- 1.1 -.- KAVURMA-(VAN) İlksel
2022.08.30 02:10:53 37.1017 28.5335 10.9 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.30 02:04:59 40.4345 26.2255 14.2 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.30 01:47:14 40.7278 27.5222 12.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.08.30 01:42:13 37.7908 27.1750 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.30 01:42:07 36.4708 36.4852 6.5 -.- 1.3 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.08.30 00:37:34 37.8327 26.9115 2.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.30 00:10:36 37.6200 38.2953 4.8 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-(ADIYAMAN) İlksel
2022.08.30 00:03:26 37.9657 27.1940 5.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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kandilli rasathanesi Son depremler afad
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