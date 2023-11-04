SON DEPREMLER LİSTESİ 4 KASIM 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "4 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 KASIM 2023 CUMARTESİ)

2023.11.04 07:53:56 36.6733 36.3338 5.8 -.- 1.5 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.04 06:52:30 38.4898 40.2555 8.5 -.- 2.1 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.11.04 06:22:00 37.8653 36.5830 7.4 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 05:43:30 40.2072 31.7697 7.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.11.04 05:33:08 38.0195 36.4388 4.5 -.- 2.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 05:23:03 38.1348 42.6760 5.0 -.- 1.8 -.- CICEKLI-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2023.11.04 04:59:55 38.3413 28.3153 8.9 -.- 1.6 -.- KARADAG-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2023.11.04 04:44:36 37.8407 36.1093 5.0 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.04 03:52:45 38.1375 36.7250 3.9 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 03:37:20 39.0842 25.9827 5.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.04 03:17:58 38.5570 37.2963 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 03:09:28 39.4848 33.0533 6.6 -.- 1.1 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2023.11.04 02:50:19 39.0733 26.0047 9.0 -.- 4.1 3.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.04 02:48:09 38.3577 36.4235 5.4 -.- 1.8 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.11.04 02:22:33 35.4967 27.2415 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel

2023.11.04 01:28:34 39.3977 27.9027 16.7 -.- 1.7 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR) İlksel

2023.11.04 00:36:11 38.4382 37.4707 8.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.04 00:18:48 37.0635 28.9212 12.7 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.04 00:12:10 36.0285 35.9240 11.7 -.- 2.1 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.04 00:09:41 38.1828 37.8425 8.1 -.- 1.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







