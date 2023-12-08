SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 8 Aralık 2023 son depremler listesi...

8 ARALIK 2023 DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

8 Aralık 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesi:

2023.12.08 05:33:48 38.2178 37.2638 18.5 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.08 04:14:21 38.4313 37.6232 11.6 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 04:03:51 38.4387 37.6548 5.4 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 03:57:57 38.3542 37.6642 5.0 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.08 03:31:33 38.0868 37.5828 7.1 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.08 02:52:12 39.0212 25.8705 6.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.08 02:42:13 35.1217 27.9113 81.1 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.08 02:11:39 38.3937 37.4900 3.3 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 02:06:08 38.2572 38.7067 5.0 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 02:04:04 35.6430 26.5912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.08 01:59:52 38.3057 38.2703 2.8 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.08 01:57:41 37.8603 36.3173 7.6 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.08 01:34:11 40.4238 28.8513 9.9 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.08 01:27:29 36.3557 29.0852 11.7 -.- 1.6 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2023.12.08 01:19:01 38.4502 37.6733 14.1 -.- 1.1 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.08 01:06:51 36.2790 36.0903 6.9 -.- 1.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.12.08 01:02:07 38.5053 40.2715 14.9 -.- 1.8 -.- CAYBASI-GENC (BINGOL) İlksel

2023.12.08 00:56:20 38.4860 39.2572 4.7 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.08 00:46:56 40.3582 44.0847 1.4 -.- 1.5 -.- ERMENISTAN İlksel

2023.12.08 00:38:47 38.5825 26.7723 7.8 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.08 00:16:25 38.9953 39.9142 4.6 -.- 2.6 -.- UCBUDAK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.12.08 00:00:15 38.2518 37.7888 11.3 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



