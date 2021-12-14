Son dönemde herkesin üzerinde gördüğümüz hem dekolteli hem asimetrik kıyafet önerileri

Tek kollu bluzlar, sırt dekolteleri, bel oyuntulu kazaklar hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak derin göğüs ve sırt dekoltesi, günlük hayatta fazla iddialı bir tercih olabiliyor. Göbeği açık giysiler de ne yazık ki kışın işkenceye dönüşebiliyor. "Dekolteyi çok seviyorum ama bu sebeplerden dolayı giyemiyorum" diyenlerdenseniz, üzülmeyin! Asimetrik kesimiyle her ortamda rahatça kullanacağınız dekolteli giysileri sizler için inceledik ve beğenilerinize sunuyoruz!

1. Bu yazın modası tek kollu askılılar

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Özellikle geçtiğimiz yaza damgasını vuran asimetrik kesim kolsuz bluzlar, seksi ve sıra dışı görüntüleriyle dikkat çekiyor. Urban Classics Ladies Cropped Asymmetric Top Tank, dar kesimi ve esnek yapısıyla vücudu sarıyor. Omuz kısmında tek askı olduğu için hem sırt hem omuz dekoltesi sunuyor. Bu model mom jeanlerle, şortlarla ve eşofman altlarıyla kombinlenebiliyor. Siyah rengi sayesinde açık ton ve bol kesimli pantolonlarınızla da şık bir duruş yakalıyor. Elastan içeriği düşük bir kumaşa sahip ürün, az esneme yaptığından bollaşmıyor ve vücudu sarıyor.

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2. Hem sıra dışı hem ışıl ışıl. Partinin yıldızı siz olacaksınız!

Pullu, payetli ve simli elbiseler, partilerin ve baloların vazgeçilmezi. Bir de bu elbiselere asimetrik yırtmaç eklendiğinde, daha iddialı ve göz alıcı bir duruş yakalayabilirsiniz. Lefeindgdei Asimetrik Fırfırlı Payetli Elbise, ışıl ışıl olmasının yanı sıra zarif asimetrik yırtmaç kesimi ve eteğindeki fırfır detayıyla karşımızda. Boyundan bel kısmına kadar ip bağlaması bulunan elbise ile seksi bir sırt dekoltesi verebilirsiniz. Yumuşak dokulu, nefes alabilen ve elastik yapılı kumaşı sayesinde kullanımı da çok rahat!

Lefeindgdei Asimetrik Fırfırlı Payetli Elbise’yi incelemek için tıklayın!

3. Kim demiş "Spor yaparken şık olunmaz" diye?

Sporcu sütyenleri, rahatlığıyla hepimizin imdadına yetişen bir ürün. Spor yaparken rahat olmak elbette çok önemli. Peki, ya şıklık? VAYU Siyah Shaula Asimetrik Dekolteli Pilates & Yoga Sporcu Sütyeni ile spor yaparken de şıklığınızı koruyabilirsiniz. Çift ve asimetrik askılarının yanında zarif bir omuz dekoltesi de bulunan bu sporcu sütyenini yoga ve pilates yaparken kullanabilirsiniz. Estetik görünümünün yanı sıra esnek, nefes alan ve yüksek kaliteli kumaşı sayesinde spor yaparken hareketlerinizi kısıtlamak zorunda kalmazsınız.

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4. Asimetrik kesimli sweatshirtlerle farkınızı yansıtın

Dekolte ve asimetrik kesim dendiğinde aklınıza ilk gelen şey sweatshirtler olmayabilir. Alışık olduğumuz kışlık sweatshirtlerden farklı olarak bel kısmındaki asimetrik kesimli dekoltesi ve şık görüntüsüyle Antaress Asimetrik Yan Dekolte Kapüşonlu, karşınızda! Alt-üst takım olarak satılan bu kombinle hem salaş hem seksi görünebilirsiniz. Bel kısmındaki dekoltesini, sporcu sütyenleriyle tamamlayabilirsiniz. Kapüşonlu ve fermuarlı üstü, sporda ve günlük kombinlerde kullanabilirsiniz. Rahat ve bol bir kesime sahip eşofman altı ile hem evde hem dışarıda rahatlığı yakalayabilirsiniz.

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5. Yazı şimdiden özleyenler buraya! Plaj şıklığında da asimetri moda

Güneşlenmek, serin sularda yüzmek ve denizden çıkar çıkmaz üzerinize geçirdiğiniz plaj elbisesiyle uzanıp dinlenmek… Böyle söyleyince yazı özlememek ne mümkün! Özellikle yazlık alışverişini kış aylarında yapanlar, bu ürün sizin için! Dantelli işlemesi, derin yırtmacı ve asimetrik tek kol detayı olan Trendyolmilla Moeva Beyaz Dantel Örme Plaj Elbisesi ile plaj kombininizi tamamlayabilirsiniz. Elbisenin en dikkat çekici özelliğiyse tamamen dantel yapıda olması ve kenarında düğmelerinin bulunması. Bikini üzerine giyerek bronz teninizi ortaya çıkarabileceğiniz elbise, %100 pamuk içerikli.

Trendyolmilla Moeva Beyaz Dantel Örme Plaj Elbisesi’ni buradan satın alabilirsiniz!

6. "Dekolte seviyorum ama pantolondan da vazgeçemiyorum" diyenlerden misiniz?

Dekolteli ve yırtmaçlı pantolonlar pek alışık olduğumuz ürünler değil. Şık ve dekolteli bir tulum arıyorsanız Lovebox Tek Bacağı Dekolteli Tek Kollu İspanyol Paça Siyah Abiye Tulum tam size göre! Bacak kısmındaki yırtmaç benzeri dekoltesi ve file detayıyla dikkat çeken parça aynı zamanda tek kol tasarımıyla da şıklığınıza şıklık katabilir. Vücudu saran yapısı, asimetrik duruşu, İspanyol paça kesimi ve file detayıyla dolabınızın yıldız parçası olmaya hazır!

Davetlerde, kokteyllerde ve partilerde size eşlik edecek bu tulumu incelemek istiyorsanız buraya tıklayın!

7. Dekolteli triko elbiseler sizi çok mutlu edecek!

Yaz kış dekolte giyenler bu elbiseye bayılacak! Omzundaki benzersiz asimetrik dekoltesi ve bel kısmındaki açıklığıyla bu elbise tam size göre! %96 pamuk ve %4 elastan içeren elbise, fitilli triko dokuya sahip. Vücudu saran esnek kumaş yapısıyla vücut hatlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Trendyolmilla Siyah Omuz ve Bel Dekolteli Fitlli Örme Elbise, uzun kolu ve midi boyuyla kış günlerine uyum sağlayan estetik bir tasarıma sahip. Bu zarif elbiseyi topuklu bot veya ayakkabılarınızla kombinleyerek davetlerde şıklığınızı yansıtabilirsiniz.

Kış aylarının vazgeçilmezi olacak elbiseye bu linkten ulaşabilirsiniz.

8. Tabii ki yaz mevsimini sevenleri de unutmadık!

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Her kadının incecik, efil efil ve rahat bir yazlık elbisesi bulunması gerekiyor. Bu özelliklerin hepsini taşıyan Urban Classics Ladies Viscose Bandeau Dress Elbise, tek taraflı asimetrik etek yırtmacı ve straplez omuz detayıyla dikkat çekiyor. Zarif omuzlarınızı ön plana çıkaran elbise hem göğüs hem bel kısımlarında bulunan lastikleriyle elbisenin vücuda tam oturmasını sağlıyor. Hafif, esnek ve rahat jarse kumaşıyla da tam bir yaz elbisesi olma özelliği taşıyor.

Bir yaz elbisesinden beklenen her şeyi sunan Urban Classics Ladies Viscose Bandeau Dress Elbise'ye buradan ulaşabilirsiniz.

9. Herkesin dolabında bulunması gereken bir parça: Kot etek

Yazın rahat tişörtlerle kombinlediğimiz mini etekleri, kışın triko ve çoraplarla da kombinleyebiliyoruz. Bu yüzden kot etekten vazgeçemiyoruz. Trendyolmilla Antrasit Yırtık Detaylı Mini Denim Etek, mini kot eteklere farklı bir yorum katıyor. Ön birleşme kısmındaki asimetrik detayıyla fark yaratıyor. Arka ve önde ikişer cebi bulunan eteğin uçları ise saçaklı bir yapıya sahip. %100 pamuk ve dokuma kumaştan üretilen bu etek hem spor tarzla hem klasik detaylarla kombinleniyor.

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10. Hazır etekten konu açılmışken kumaş eteği de es geçmeyelim



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İş yerine, randevulara, gündüz, gece her yere ve zamana eşlik edebilen, spor ayakkabı ya da topuklularla kombinlenebilen kumaş eteklerde artık asimetrik kesimler moda! Dar kumaş eteklere eklenen asimetrik kesimler, alıştığımız modelleri sıradanlıktan kurtarıyor. Oodji Ultra Asimetrik Kenarlı Etek ise bu duruma benzersiz bir örnek! Küçük beden kalıbına sahip eteğin boyu 54 cm olduğu için her ortama uyum sağlıyor. Siyah beyaz çizgili deseni, şeklini koruyan kumaş dokusu ve vücudu saran esnek yapısıyla da zarafete son noktayı koymuş bulunuyor.

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